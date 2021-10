De Paola: «Sanchez via dall’Inter, ma chi lo prende? Difficile»

Per De Paola sarà difficile che Sanchez lasci l’Inter a gennaio. Nel corso di Sportitalia Mercato l’ex direttore di Tuttosport ha segnalato i motivi per cui il cileno è come se fosse blindato in nerazzurro.

POCHE SPERANZE – La questione Alexis Sanchez ha preso banco in questi giorni, complice l’evitabile post del cileno dopo Sassuolo-Inter (vedi articolo). Sull’attaccante si esprime il giornalista Paolo De Paola e con qualche perplessità: «Chi lo prende uno come Sanchez in Italia a gennaio? Potrebbe andare via, ma a quelle cifre è veramente difficile. Alcune cose vanno corrette, da gennaio fino a giugno l’Inter deve trovare circa cento milioni».