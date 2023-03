De Paola: «San Siro con Inter e Milan difficile! Si vada avanti su una strada»

De Paola non vede a lungo Inter e Milan legate all’impianto di San Siro. Sul Meazza, il giornalista sostiene che si debba prendere una strada diversa da quella attuale: lo ha affermato a Sportitalia.

DUE STADI PER DUE CLUB – Paolo De Paola valuta il futuro di San Siro: «La questione stadi di Milano è importantissima. Ieri c’è stata una riunione con il sindaco Giuseppe Sala e il Milan (vedi articolo), con Gerry Cardinale, per capire le idee da chiarire per lo stadio. Il Milan ha presentato di spostarsi di un chilometro da San Siro, nell’area La Maura all’Ippodromo, per costruire lo stadio. Cardinale è deciso ad andare su questa strada, dall’altra parte anche l’Inter può farlo da sola in un’area individuata dalle parti di Assago. Chiariamo subito una cosa: le amministrazioni comunali, e anche quelle regionali, dovrebbero essere favorevoli sempre all’individuazione di un’area per costruire uno stadio. L’abbiamo visto anche in Premier League: lo stadio di proprietà vuol dire introiti. È fondamentale per il nostro calcio, per avere competitività. Che Inter e Milan debbano spartirsi ancora San Siro, che deve rimanere un monumento della storia del calcio, diventa molto difficile. Sono due club importantissimi per il nostro calcio, che avrebbero sicuramente una dimensione diversa in due stadi di proprietà uno per ciascuno. Si vada avanti su questa strada».