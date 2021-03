De Paola: «Rinvio Inter-Sassuolo? Protocollo stravolto da Juventus-Napoli»

De Paola tuona contro l’ATS, che ha disposto il rinvio di Inter-Sassuolo a data da destinarsi. Il giornalista, ospite di “Sportitalia Mercato”, sostiene che la colpa principale sia del CONI, che a dicembre ha cancellato il 3-0 a tavolino di Juventus-Napoli.

COLPA PRINCIPALE – A Paolo De Paola non va giù il rinvio di Inter-Sassuolo: «Si rischia di falsare, da adesso in poi, il campionato. Focalizzerei la situazione sull’ATS, che interviene disponendo addirittura il rinvio di una partita. C’è un eccesso ormai di potere su qualunque cosa: può dire di fermare i giocatori, ma non che si rinvia una partita. Dev’essere comunque, anche se un atto formale, stabilito dalla Lega Serie A. Se non fa un’opposizione questo potrebbe essere un altro precedente molto gravoso sul campionato. Da qui in avanti i rinvii potrebbero essere all’ordine del giorno: il Milan ha avuto più positivi dell’Inter, eppure ha giocato. La sentenza clamorosa del CONI (su Juventus-Napoli, ndr) ha stravolto il protocollo».