De Paola: «PIF all’Inter? Può essere, ma i rinnovi simboleggiano una cosa»

L’Inter è stata accostata al fondo PIF nelle ultime settimane, nonostante le smentite della proprietà e dei dirigenti nerazzurri (vedi articolo). Il giornalista De Paola, a TMW Radio, ha cercato di fare chiarezza sulla situazione.

TESTIMONIANZA – Così Paolo De Paola sul futuro dell’Inter e della famiglia Zhang dopo le indiscrezioni sul fondo PIF: «Per quanto ne so, c’è un interessamento, ma non mi sembra una cosa così spasmodica. Zhang figlio ha smentito più volte. I rinnovi di contratto che ci sono stati con Nicolò Barella e Lautaro Martinez simboleggiano una linea di continuità che negli ultimi mesi era stata un po’ traballante. Invece la gestione di Giuseppe Marotta, dei rinnovi e quella difficile dei pagamenti degli stipendi, hanno testimoniato una difficoltà, ma anche una presa di coscienza da parte della società nel voler rimanere. Poi PIF sta dappertutto. Può essere. Prima del Newcastle c’era stato un interessamento per l’Inter. Non mi sorprenderebbe ma non con queste tempistiche così ravvicinate».