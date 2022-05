De Paola: «Perisic, in Coppa Italia frasi non belle. Arrivederci e grazie!»

De Paola, in collegamento su Sportitalia, ha fatto un intervento su Perisic e il suo addio volontario dall’Inter. Il giornalista duro verso il croato

ARRIVEDERCI E GRAZIE − Duro De Paola nei confronti di Perisic: «Non sono state belle le ultime frasi dopo la finale di Coppa Italia. Alle società non importa più nulla il modo di rapportarsi con i giocatori e i procuratori. Se Perisic voleva rimanere accettava i 5 milioni, per il resto arrivederci e grazie. L’Inter ha fatto la sua offerta, peraltro già remunerativa, il giocatore non ha accettato ce ne faremo una ragione».