De Paola: «Non capisco critiche a Inzaghi! Mai visto un Milan così, Inter…»

De Paola si è espresso all’indomani del derby tra Inter e Milan, vinto dai nerazzurri. Elogi a Inzaghi e critiche aspre al Milan soprattutto sul primo tempo

DOMINIO − Su Tmw Radio, Paolo De Paola parla del Derby: «L’Inter è sicuramente la squadra più in forma al livello del Napoli anche se è distaccato da un abisso. Il primo tempo del Milan è stato uno degli squarci di partita più brutti di sempre. Nella ripresa c’è stata una trasformazione anche in termini di formazione che non era logica nel primo tempo. Ha dei giocatori bravi che devono però giocare, non ha senso metterli in panchina per punirli. Pioli è stato elogiato lo scorso anno per un tipo di gioco propositivo ed europeo, ma quando il Milan perde questa grinta diventa impalpabile».

CRITICHE INGIUSTE − De Paola a difesa del tecnico nerazzurro: «Inzaghi? Severe le critiche nei suoi confronti. Perché! Comunque, all’Inter ha portato tre trofei importanti. Non sono cose secondarie. L’Inter ha un gioco, ha una sua conformazione. Il Derby lo ha giocato benissimo. Inzaghi potrà essere criticato per i cambi o per la mancanza a volte di agonismo alla Conte, ma sta facendo bene all’Inter. E non solo la sua impronta è rimasta alla Lazio ancora, è una squadra che cresce piano piano caratterizzata dalla rocciosità datagli da Inzaghi».