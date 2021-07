De Paola: «Nandez può aiutare Inzaghi, Inter ora più consolidata. Mancano…»

De Paola promuove il colpo Nandez, analizzandolo dal punto di vista tecnico-tattico. Il noto giornalista sportivo, ospite negli studi di “Sportitalia Mercato” su Sportitalia, si dice positivamente colpito dall’Inter, ora più tranquilla dopo gli ultimi periodi un po’ complicati

SITUAZIONE SOTTO CONTROLLO – L’eventuale arrivo di Nahitan Nandez (vedi aggiornamento) viene visto di buon occhio da Paolo De Paola: «Nandez sistema, è un buon giocatore. Si fa valere sulla fascia, ha dribbling e gamba. Ha qualità. Non ha le caratteristiche travolgenti che aveva Achraf Hakimi, ma è un buon acquisto. Un acquisto che può aiutare molto Simone Inzaghi nel riassetto di questa Inter, con la formazione che ha in mente. Manca poco. Un esterno sulla fascia sinistra e un altro attaccante, se possibile, con quello che può offrire il mercato. Ma l’Inter mi sembra in scia più consolidata rispetto alle premesse di fine stagione, quando sembrava avesse una barca ormai allo sbando. L’Inter ha messo sul mercato Andrea Pinamonti, ma bisogna riflettere. Se ha dato l’impressione di puntare nettamente su Pinamonti, con quell’ingaggio, fa un po’ pensare il fatto che ora lo si voglia vendere…». Questo il commento di De Paola sui piani di mercato nerazzurri, che sembrano andare nella giusta direzione.