De Paola: «Mondiale? Inter scarica. Calhanoglu cambi aria, utile per lui»

De Paola parla di Juventus e Inter al Mondiale per Club, definendo scarica la squadra di Cristian Chivu. E allo stesso tempo ha parlato di Hakan Calhanoglu. Ecco cos’ha detto.

INTER E JUVENTUS AL MONDIALE PER CLUB – Settimana prossima le due squadre esordiranno all’evento che si terrà negli Stati Uniti. I nerazzurri, già a Los Angeles da un giorno e mezzo, al debutto se la vedranno contro i messicani del Monterrey; mentre la squadra di Igor Tudor, il quale ha appena rinnovato il contratto, volerà domani negli States per poi esordire il 19 contro l’Al-Ain. Il giornalista Paolo De Paola, in collegamento su Tmw Radio, ha parlato così: «La Juventus. Perché la Juve ha ancora un obiettivo che può sorprendere e creare un altro tipo di giudizio sull’intera stagione. L’Inter è scarica, è arrivata fino in fondo a tutte e competizioni, la Juve ha più motivazioni».

EVENTUALE ADDIO DI HAKAN CALHANOGLU – Poi lo stesso De Paola si è focalizzato sul centrocampista turco, che quest’estate potrebbe anche lasciare l’Inter in caso di offerta importante. E lo stesso giornalista promuove la sua cessione: «Cambiare aria potrebbe non solo rilanciarlo ma permettergli di trovare delle motivazioni diverse. Abbiamo visto cosa sta accadendo con De Bruyne».