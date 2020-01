De Paola: “Mercato Inter decisivo nonostante Conte! Ora Llorente. Allan…”

De Paola – ex Direttore di “Tuttosport” -, ospite negli studi di “Sportitalia Mercato” su Sportitalia, lancia una frecciatina a Conte dopo l’acquisto di Eriksen. Opinione positiva sul mercato dell’Inter, in attesa dell’ultimo colpo. Da Napoli arriverà Llorente o Allan?

MERCATO DI SPESSORE – Per Paolo De Paola le operazioni interiste di gennaio andrebbero esaltate maggiormente dal tecnico nerazzurro: «Credo che il mercato di gennaio sia decisivo anche per l’Inter, nonostante Antonio Conte che – come già fatto e farà sempre – non ammetterà mai che gli hanno preso i giocatori migliori che gli servivano. Conte dirà sempre che questi sono rimpiazzi per i giocatori che escono. Ha già detto che non gli hanno preso mica mezzo Real Madrid! Vediamo quelli che arrivano dopo Christian Eriksen, Ashley Young e compagnia… Soprattutto se arriva uno tra Fernando Llorente e Olivier Giroud in attacco. Entro fine mercato io mi aspetto Llorente all’Inter. La questione Allan può essere decisiva per due squadra: Inter e Juventus. Nel centrocampo dell’Inter vedo qualità, in Stefano Sensi e Nicolò Barella, mentre la Juventus ha una problema da quel punto di vista». Questo il pensiero di De Paola, che prende di mira lo “scontento” Conte.