De Paola: «Mai colpevolizzare Bisseck! Mercato? Una debolezza»

De Paola ha commentato la prestazione dell’Inter contro il Genoa, difendendo Bisseck. Poi conclude con una critica al mercato nerazzurro.

NON COLPEVOLIZZARE – Paolo De Paola, dalle colonne di Sportitalia.it, ha commentato la prima uscita dell’Inter a Marassi contro il Genoa: «La grande curiosità è sugli allenatori tranne per una squadra, quell’Inter che Inzaghi ha plasmato a sua immagine e somiglianza. Proprio dai nerazzurri è arrivata la prima sorpresina contro un Genoa tosto e per nulla rassegnato a cedere in casa. Come spesso avviene nelle partite iniziali sono gli errori dei singoli a fare la differenza, ma non ci sogneremmo mai di colpevolizzare il povero Bisseck così come sarebbe prematuro esaltare l’ottima gara di Thuram per trarne già qualche segnale di rendimento. Sensazioni si, sentenze no».

DIFETTI DI MERCATO – De Paola conclude alla fine con una critica al mercato nerazzurro: «Inter e Genoa non sono affatto spiaciute, ma i riflettori sono ovviamente puntati sui nerazzurri che restano la squadra da battere per lo scudetto. Il piccolo sbandamento iniziale regala subito un po’ di speranza in più per le altre candidate. Strano però ritenere carente il mercato dell’Inter. Massima libertà nel confrontarsi con le idee di tutti, ma la rosa dell’Inter ci sembra ulteriormente rinforzata soprattutto a centrocampo e quella debolezza nei rincalzi difensivi sarà certamente motivo di discussione nei prossimi giorni di mercato».