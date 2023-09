De Paola: «Macedonia del Nord-Italia, pareggiare è stata onta al calcio. Dimarco…»

Paolo De Paola ha parlato di Macedonia del Nord-Italia, match finito in pareggio, dell’esterno dell’Inter, Federico Dimarco (e non solo).

GIUDIZIO – Queste le parole di Paolo De Paola nel corso de L’Editoriale su TMW Radio. «Un giudizio sul pareggio dell’Italia contro la Macedonia del Nord? Nutro grande rispetto per Spalletti, ma merita delle critiche e anche forti. Si è calato con troppa leggerezza in un periodo come questo. La Macedonia è una squadra da Serie C, che perso 7-1 con l’Inghilterra. Abbiamo ancora uno spauracchio, che si trascina dai tempi di Ventura. Vorrei vedere più rabbia da un punto di vista calcistico. Pareggiare questa partita è stata un’onta al calcio, senza togliere nulla al merito degli avversari. Voglio rivedere lo Spalletti che richiama i suoi giocatori, pretendendo sempre il raddoppio. Io personalmente mezza squadra non l’avrei convocata, perché molti elementi si trascinano dalla mancata qualificazione ai Mondiali. Lo stesso Immobile, nonostante il goal, e tutto l’attacco sono stati deludenti, non sanno segnare. Convocherei Scamacca e Berardi. Irriconoscibili poi Di Lorenzo e Dimarco. Attorno a Chiesa invece si può costruire un progetto, così come altri elementi che però abbiano la voglia di mordere il campo. Spalletti in ogni caso è un allenatore che si è aggiornato sempre e le sua squadre sono state competitive oltre che belle. È il migliore allenatore italiano».