De Paola: «Lazio, Sarri è Inzaghi 2.0. Col Napoli vista questa cosa»

Paolo De Paola ha parlato di Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, definendolo Simone Inzaghi 2.0, ex tecnico biancoceleste, ora sulla panchina dell’Inter.

SARRI – Queste le parole da parte di Paolo De Paola, nel corso de L’Editoriale su TMW Radio, sulla vittoria della Lazio contro il Napoli. «Sarri alla Lazio è un Inzaghi 2.0, ha cambiato pelle a quella che è una squadra che doveva seguire un determinato tipo di gioco ma che invece ne mostra un altro, con il Napoli si è vista questa cosa. Il 5-5-0 a bloccare le bocche di fuoco del Napoli ha funzionato, Spalletti da questo punto di vista dovrà sicuramente far tesoro della sconfitta per tenere sempre l’attenzione massima, anche se però il Napoli è risultata comunque ad essere pericolosa nonostante non impattante come al suo solito».

