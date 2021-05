De Paola: «Juventus-Inter non cambia nulla per Pirlo. Basta con Chiellini!»

Paolo De Paola, noto giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni, ai microfoni di “TMW Radio”, sulle vicende di Juventus-Inter. Al di là degli errori dell’arbitro Calvarese, per De Paola la vittoria dei bianconeri non può nascondere ciò che ha raccontato l’intero campionato

GAP INVERTITO – Juventus-Inter ha regalato emozioni e veleni anche a campionato chiuso e archiviato (per i nerazzurri). Gli episodi arbitrali faranno discutere ancora per parecchio tempo. Il giornalista Paolo De Paola ha provato ad andare oltre i tre punti conquistati dai bianconeri, che hanno mostrato parecchie lacune nel corso dell’annata: «Andrea Pirlo dopo l’Inter ha parlato di obiettivo raggiunto (QUI le sue dichiarazioni). Ma quale? Arrivi al paradosso da pensare che l’uscita dalla Champions League sia un toccasana per liberare la società da un equivoco assurdo, da liberare Agnelli da una sua presa di posizione che richiedeva subito un ripensamento. Basta con alibi per dirigenti che si sono appiattiti su questa soluzione. Basta poi con gli alibi ai giocatori, basta con Chiellini. C’è un età per tutto. C’è rispetto per tutti e per certe carriere, ma serve una rivoluzione giovane. Con Pirlo non c’è stato nulla».