De Paola: «Juventus-Inter, arbitro ha sbagliato ma non si parli di aiutino»

Paolo De Paola ha parlato della partita Juventus-Inter che ha fatto molto discutere per alcune decisioni prese dall’arbitro Calvarese.

ARBITRAGGIO – Queste le parole nell’editoriale di “TMW Radio” da parte di Paolo De Paola sulla direzione di gara dell’arbitro Calvarese in Juventus-Inter. «Siamo all’ultima partita di Calvarese. Il Var non è la moviola in campo, le immagini ferme non dimostrano l’esistenza di un fallo. Calvarese ha sbagliato, è stata una giornata pessima per lui, Mazzoleni e il designatore Rizzoli. Ma non c’è un sistema dietro, non bisogna parlare di aiutino. Bisogna ribellarsi a chi pensa che dietro ogni decisione ci sia un disegno per favorire una squadra. Si fa sempre riferimento al passato, ma gli li scheletri negli armadi sono un po’ ovunque. La Juventus su Calciopoli ha pagato, basta, non può pagare ancora. Non capisco l’antisportività, l’odio e l’invidia. Questa deviazione non è accettabile nello sport».