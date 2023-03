De Paola: «Inzaghi timoroso di se stesso! Non è perdonato all’Inter»

De Paola individua uno dei motivi per i quali Inzaghi sta ricevendo tante critiche per il suo presente all’Inter. Da Aspettando il weekend su Sportitalia, il giornalista vede i difetti dell’allenatore piacentino.

PROFILO BASSO – Paolo De Paola spiega il perché, a suo avviso, della contestazione verso Simone Inzaghi: «Al tifoso dell’Inter non piace l’allenatore un po’ provinciale, quello che ha un po’ di timore. Per dire: anche il Gian Piero Gasperini della situazione non ha funzionato perché era troppo modesto nell’approccio. Inzaghi è lo stesso, all’Inter vanno bene gli allenatori che hanno un grande passato ma che abbiano un po’ di follia nel credere in cose grandiose. Inzaghi a volte è timoroso del suo stesso essere allenatore, del suo stare in campo e del rapporto coi giocatori. Questo non glielo perdonano, non glielo perdonano i giocatori e la società».

L’ORIUNDO – Esaurito il discorso Inzaghi, De Paola si sposta su Mateo Retegui dopo la notizia del report non positivo dell’Inter (vedi articolo): «Mi sembra sia un agglomerato di fortune attorno a un giocatore. Soltanto per le origini che ha adesso l’intreccio di mercato con l’Inter mi sembra troppa coincidenza. Lasciamolo maturare e crescere: nessuno può avercela con lui, le critiche non hanno riguardato lui personalmente ma un campionario di scelte su altri giocatori che sono rimasti a casa. Questi fari addosso a Retegui ci stanno, ma bisogna tenere tranquillità».