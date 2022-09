De Paola: «Inzaghi, chiarire la sua posizione. Far capire a tutti una cosa»

Paolo De Paola, ex direttore di Tuttosport e del Corriere dello Sport, ha parlato dell’Inter di Simone Inzaghi dopo il KO in casa dell’Udinese.

INTER – Queste le parole sull’Inter da parte di Paolo De Paola, ex direttore di Tuttosport e del Corriere dello Sport, nel corso de L’Editoriale su TMW Radio. «Cosa deve cambiare in casa nerazzurra? Le proteste di Bastoni al cambio, ad esempio, non vanno bene e questa è una situazione da risolvere all’interno dello spogliatoio. Serve una figura alla Maldini, che anche i giocatori riconoscono e al Milan sta facendo la differenza. Bisogna chiarire poi la posizione dell’allenatore, far capire a tutti che Inzaghi è l’allenatore del presente e del futuro. Bisogna fare come fece Berlusconi con Sacchi davanti alla protesta degli olandesi».