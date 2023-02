De Paola: «Inzaghi allenatore che lascia il segno, lo si vede anche…»

Paolo De Paola ha parlato di Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, e di Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter ed ex della squadra biancoceleste.

ALLENATORE – Queste le parole da parte di Paolo De Paola su Maurizio Sarri (e Simone Inzaghi) nel corso de L’Editoriale su TMW Radio. «Inzaghi è un allenatore che lascia il segno, lo si vede anche adesso nella Lazio dove non c’è la mano di Sarri, e se c’è si vede pochissimo. Si aspetta per poi ripartire veloci, oppure si cerca di sfruttare il lancio lungo. Ora si può contare anche su un Immobile ritrovato, ma oltre a questo il gioco di Sarri che tanto si aspettava continua a non uscire fuori. La Lazio gioca di contropiede, Sarri sta snaturando se stesso, non è quello di Napoli. Sfrutta la profondità veloce o le corsie esterne. Oltre a questo, nient’altro».