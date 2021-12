De Paola: «Inter in vendita? Realtà fantomatica. Marotta e Inzaghi top»

Paolo De Paola, intervenuto su TMW Radio, ha voluto tirare le orecchie verso alcuni suoi colleghi poco professionali nel trattare la vicenda sulla cessione dell’Inter. Poi il giornalista elogia Marotta e Inzaghi

DIRIGENTE − De Paola non ha dubbi su chi sia l’uomo mercato del 2021: «L’uomo mercato che si è mosso meglio è stato Beppe Marotta in questo 2021. Ha dovuto supplire ad assenze importantissime come Lukaku e Hakimi, ha preso giocatori diciamo importanti e poi un parametro zero come Calhanoglu che sta facendo la differenza a centrocampo».

REALTÀ − Poi De Paola tira le orecchie ad alcuni colleghi: «Da un paio d’anni si è fatta strada una schiera di giornalisti divisi tra coloro che dicono che l’Inter sta cambiando proprietà e altri che dicono il contrario. Chi ha detto che l’Inter era già venduta, che Suning era agli sgoccioli, ha avuto una realtà in faccia clamorosa. È prima in classifica, paga gli stipendi. C’è una differenza tra chi registra i fatti per come sono e chi invece va per la sua strada andando avanti senza cambiare idea. I fatti dicono che l’Inter sta rinnovando i contratti e prima in classifica e compra giocatori. Dov’è la realtà fantomatica sulla cessione del club? Si rimane irremovibili su quella posizione, nel giornalismo non è ammissibile».

TOP E FLOP − Sul podio degli allenatori, De Paola pone Inzaghi: «L’allenatore che mi è piaciuta di più è Inzaghi, cosi come Italiano. Quello che mi è piaciuto di meno sono Sarri e Mourinho».