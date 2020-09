De Paola: “Inter, tieni Skriniar! Sacrificherei Brozovic. Eriksen…”

Condividi questo articolo

Paolo De Paola

Paolo De Paola, noto giornalista, è intervenuto a “Tutto Mercato Web Radio”. Nel corso del suo intervento si è parlato del mercato in uscita dell’Inter e di come Conte può usare Eriksen

PARTENTI? – De Paola ha parlato prima delle possibili uscite: «Più che Skriniar, che terrei, penserei a Brozovic. Non ha mai convinto, è sempre stato croce e delizia. Si assenta spesso durante la partita. E poi è un giocatore difficile, se dovesse andare via non sarebbe un grosso sacrificio per l’Inter».

CENTROCAMPO – De Paola ha poi parlato dell’arrivo di Vidal e dello spazio per Eriksen: «Qualcuno di troppo a centrocampo c’è. Nelle alternative che ti propongono le partite, il danese ci può stare. È un giocatore intelligente, ha una visione di gioco importante ma non piace a Conte perché si sporca poco la maglia. Ma va elogiato perché non è mai entrato in polemiche. Non capisco questo atteggiamento persecutorio nei confronti di un giocatore importante. Io non terrei nemmeno Perisic. Certi elementi dannosi in passato li terrei fuori. Perisic se lo sono ritrovati in casa, credo che non vogliano svenderlo comunque».

Fonte: tuttomercatoweb.com