De Paola: «Inter supera situazione difficile e ciò significa una cosa»

Paolo De Paola ha parlato anche dell’Inter, reduce dalla vittoria contro la Fiorentina, in vista del big match contro la Juventus.

INTER-JUVENTUS – Queste le parole di Paolo De Paola nel corso de L’Editoriale su TMW Radio. «Come si arriva al derby d’Italia? Ci si arriva con l’Inter trascinata dall’entusiasmo, visto che è reduce dal successo con la Fiorentina che poteva creare un ostacolo importante. Hai una situazione difficile davanti, la superi alla grande e questo significa che l’Inter ha la rosa più completa di tutti e si è visto anche ieri. L’Inter è andata più volte vicina al raddoppio, ma ha anche rischiato come si è visto in occasione dello sciagurato rigore di Nico Gonzalez, l’emblema di una Fiorentina che si specchia troppo in zona gol. L’Inter dunque ci arriva benissimo, la Juventus ha addirittura rischiato di vincere una partita in inferiorità numerica, ma sicuramente è una Juve che non avrà uno sbandamento psicologico. Io credo che la Juventus dovrebbe fare determinate cose, ma non le farà. Mi aspetto una partita di attesa, con una Juve aggressiva sui portatori di palla, non sarà propositiva ma aggressiva».