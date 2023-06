De Paola: «Inter, struttura di squadra ben definita. Frattesi…»

Paolo De Paola ha parlato del mercato dell’Inter e della questione Davide Frattesi, centrocampista del Sassuolo nel mirino anche del club nerazzurro.

SITUAZIONE – Queste le parole di Paolo De Paola nel corso de L’Editoriale su TMW Radio. «Come vedo il mercato del club nerazzurro? In questi giorni si sta parlando di un Inter che riapre anche la pista Lukaku, se va a fare queste due operazioni considerando l’arrivo di Thuram rinforza bene l’attacco. L’Inter ha una struttura di squadra ben definita, si deve capire a che condizioni far andar via i giocatori specialmente a centrocampo. Poi c’è la questione Frattesi che non mi sta piacendo, non sto apprezzando né il suo atteggiamento né quello del suo procuratore. Non si può dire ‘aspetto l’offerta migliore’, se hai un accordo con l’Inter vai all’Inter, se si inserisce il Milan vai al Milan. Sei Frattesi non sei Modric, deve darsi una calmata».