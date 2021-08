De Paola: «L’Inter sta costruendo una squadra adatta ad Inzaghi»

Paolo De Paola, ai microfoni di TMW Radio”, ha parlato dell’Inter. Nonostante le difficoltà, la società sta costruendo una squadra adatta per il gioco di Inzaghi

ADATTAMENTO − Queste le parole di De Paola: «Poco alla volta, sembra che l’opera di Beppe Marotta all’Inter si sta facendo sentire. Sono stati acquistati dei giocatori che non sono forti come quelli che sono andati via, ma sono adatti all’idea di calcio di Simone Inzaghi. L’Inter sta facendo una squadra, andando a prendere i giocatori che vanno a tamponare quei ruoli importanti per Inzaghi. Così che l’allenatore possa costruire quella difesa a tre, quel centrocampo che ha in mente, c’è un adattamento al tecnico che si sta realizzando, nonostante le mille difficoltà».