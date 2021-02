De Paola: «Inter, serve uno a metà fra Brozovic ed Eriksen! Lazio tornata»

Condividi questo articolo

Paolo De Paola

Il giornalista Paolo De Paola ha presentato Inter-Lazio di stasera dal punto di vista del centrocampo. Secondo lui serve un giocatore che riesca a unire le qualità di Brozovic ed Eriksen, in modo da aiutare ancora di più Barella. Queste le sue parole ospite di Sportitalia.

SCONTRO DIRETTO – Per Paolo De Paola stasera sarà un big match: «La Lazio è tornata quella dell’anno scorso, che insidiava addirittura lo scudetto alla Juventus. Poi si spense con la pandemia, ora è tornata a far paura da centrocampo in avanti e continua a fare la differenza. L’Inter è in continua ricerca di una muscolarità e di una continuità, che manca per una qualità assente a centrocampo. Nicolò Barella è il miglior centrocampista italiano al momento, ma ci vorrebbe uno a metà fra Marcelo Brozovic e Christian Eriksen: uno che recuperi palla e imposti».