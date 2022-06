De Paola: «Inter, senza Skriniar vai in deficit! Dybala? Può inserirsi bene»

L’Inter è una delle squadre più attive sul mercato. Oltre alle entrate, come Dybala, c’è da capire anche la situazione relativa a Skriniar. Questo il commento di Paolo De Paola su Tmw radio

BILANCIO − De Paola giudica l’attuale mercato dell’Inter: «Con Mkhitarayan e la doppia operazione in attacco è un’Inter che si rafforza ma se perdesse Skriniar andrebbe in deficit. Se dovesse arrivare solo Bremer si indebolirebbe. C’è ovviamente da capire la conferma di Lautaro Martinez, il ritorno di Lukaku e l’acquisto di Dybala. Dybala? In un centrocampo rodato in cui tutti i giocatori hanno un ruolo preciso e in un attacco ben quadrato allora Dybala potrebbe muoversi bene. Può inserirsi in questo meccanismo di Inzaghi ma bisogna valutarlo sul campo».