De Paola: “Inter, se Lautaro Martinez parte squadra indebolita. Cavani…”

Paolo De Paola, giornalista, intervenuto sulle frequenze di “TMW Radio” ha parlato dell’Inter e della situazione relativa a Lautaro Martinez. L’eventuale addio dell’argentino alla squadra nerazzurra sarebbe un ridimensionamento

ATTACCO – Queste le parole di Paolo De Paola: «Mi porrei un po’ di problemi per l’attacco dell’Inter. Cavani? Grandissimo campione, ma ha 33 anni. I nerazzurri si sono già liberati di Icardi, poi perdi Lautaro Martinez. La trasformazione in attacco è importante. Se sull’argentino potevi fare affidamento per età e tecnica, non si può fare ancora affidamento a lungo a Lukaku e Sanchez. Questo ridimensionamento che potrebbe pesare sulla squadra. Cavani potrebbe andare bene, può fare qualche altra stagione ad altro livello. Ma una riflessione sull’attacco dei nerazzurri va fatta».