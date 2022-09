De Paola: «Inter, rotto feeling Inzaghi-spogliatoio! Tornata squadra pazza»

L’Inter ha perso il Derby per 3-2, seconda sconfitta in campionato dopo quella contro la Lazio. Secondo Paolo De Paola, in casa nerazzurra si è rotto qualcosa tra Inzaghi e lo spogliatoio

FEELING ROTTO − De Paola individua a Tmw Radio la vera problematica: «Il Milan è tornato a certi livelli, l’Inter è stata ingenua perché si è svegliata dopo aver preso 3 gol. Inzaghi ha bisogno dell’appoggio della società e dei suoi giocatori. Io vedo, e mi hanno riferito, una mancanza di coesione all’interno dello spogliatoio, si è rotto il feeling tra squadra e tecnico. È tornata quell’Inter pazza a corrente alternata che ha dei clamorosi blackout ad inizio partita per poi risvegliarsi. È un problema dell’allenatore, della società. C’è bisogno di maggior coesione e che torni quella chimica indispensabile per qualsiasi allenatore».