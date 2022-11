De Paola: «Inter, problemi in spogliatoio! Marotta intervenuto duramente»

Paolo De Paola, sulle frequenze di TMW Radio, parla a proposito dell’Inter. Il giornalista ha parlato di dissidi all’interno dello spogliatoio nerazzurro

DIFFERENZE − Queste le parole di De Paola: «Inter? La vedo bene in Europa. La spinta che ha lì può dare effetti nel campionato, ma non la vedo con quella continuità che potrebbe garantirle un colpaccio alla fine. L’Inter si è fatta fuori da sola. Inzaghi ha dovuto gestire una situazione in spogliatoio non facile, per chi le conosce lo sa. È dovuto intervenire Marotta duramente, c’è stato un problema con Brozovic ed il ruolo di Calhanoglu adesso nel centrocampo nerazzurro. I problemi li ha risolti la società con un intervento forte. Giocatori amici? Guardate le posture, Dimarco è un fedelissimo di Inzaghi. C’è stato un qualcosa che riguarda la personalità di Brozovic, che è la personalità più ascoltata dello spogliatoio. Che può dare coesione ma può essere devastante se non è d’accordo con l’allenatore. Ma il croato non lo ha fatto solo con Inzaghi, ma anche con Conte e Spalletti».