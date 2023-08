De Paola: «Inter più forte dell’anno scorso! Tra le candidate…»

De Paola non è d’accordo con chi pensa che l’Inter sia uscita indebolita da questo mercato. Dagli studi di Sportitalia dice la sua riguardo la situazione generale.

FORTI – De Paola è sicuro riguardo il mercato dell’Inter: «Thuram non è affatto un profilo di secondo piano: è un giocatore che dialoga di più con Lautaro Martinez. L’Inter così per me è anche più forte dell’anno scorso. Il Milan sta facendo un mercato spaventoso. Il Napoli secondo me non si è indebolito, mantenere Osimhen è già il 60%. Le squadre più forte candidate per lo scudetto per me sono: Inter, Napoli, Milan e la Juventus senza le coppe».