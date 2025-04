De Paola sicuro: «Inter, non è un turno decisivo per lo scudetto!»

Sta per iniziare il nuovo turno di campionato di Serie A e l’Inter domani sarà a Bologna per la partita più difficile di questo finale di stagione. Paolo De Paola su TMW Radio ha detto la sua.

TURNO DI CAMPIONATO – L’Inter attende la partita con il Bologna allo stadio Renato Dall’Ara. Domani alle ore 18 la squadra di Simone Inzaghi giocherà forse la gara più complicata rimasta nel suo campionato e potrebbe prendere il via verso lo scudetto con una vittoria. Non ci sarà Marcus Thuram per infortunio, al suo posto ballottaggio tra Joaquin Correa e Marko Arnautovic. Il Napoli sarà invece impegnato oggi con il Monza in trasferta, turno sicuramente più agevole.

Inter, Bologna non decisiva! Le parole di De Paola

COMMENTO – Paolo De Paola non reputa decisivo il turno: «Un mezzo passo falso da qui alla fine all’Inter è ancora concesso. Se dovesse pareggiare o perdere e il Napoli vincere non è ancora decisivo, perché si è lì. Si chiuderebbe se perdesse il Napoli e vincesse l’Inter, ma è un’ipotesi remota. La vittoria con il Bayern Monaco può comunque mitigare la stanchezza. Non credo che sia un turno decisivo ancora. Potrebbe essere un flop perderle tutte e tre? E’ una domanda da porsi già ora. Io dico Champions all’Inter, Scudetto al Napoli e Coppa Italia al Milan»