De Paola: «Inter o Napoli? Scudetto assegnato, miracolo di Conte»

Mancano tre giornate alla fine del campionato eppure c’è chi già dà per fatta la vittoria finale del Napoli. De Paola non lascia speranze all’Inter su TMW Radio.

MOMENTO – Se il mese di aprile ha dato tanto nel percorso in Champions League tutt’altro invece è accaduto in campionato. L’Inter ha perso le due partite decisive forse per lo scudetto del Napoli. Il Bologna il giorno di Pasqua, poi la Roma una settimana dopo a San Siro. I nerazzurri non hanno retto i doppi impegni e le seconde linee di Simone Inzaghi non hanno garantito prestazioni di livello per conquistare punti. Antonio Conte e i suoi ne hanno approfittato vincendo tutte le gare in programma e chiudendo il sorpasso sugli avversari. Ora la distanza è di appena tre punti, ma la strada per l’Inter è estremamente complicata.

Inter, la sentenza di De Paola sullo scudetto!

SENTENZA – Domani c’è la prima trasferta a Torino e arriva senza diversi elementi fondamentali nello scacchiere di Inzaghi. Lautaro Martinez, Benjamin Pavard, Henrikh Mkhitaryan, Davide Frattesi non giocheranno dal primo minuto o saranno proprio assenti. Ce ne sono anche altri in dubbio, Paolo De Paola anche per questo non ha dubbi: «La corsa al primo posto tra Inter e Napoli? Lo scudetto per me già assegnato. E’ un miracolo quello di Conte, perché sono venute meno tutte le avversarie»