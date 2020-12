De Paola: “L’Inter avrebbe una delle migliori difese a 4! Uno non convince”

De Paola promuove la difesa a quattro per l’Inter, nonostante Conte sia fortemente contrario a questa soluzione. Il giornalista, nel corso di “Aspettando il weekend” su Sportitalia, ha poi criticato un giocatore che potrebbe essere titolare domani contro il Bologna.

CAMBI DIETRO? – Domani, per Inter-Bologna, Antonio Conte potrebbe schierare in difesa Danilo D’Ambrosio, Andrea Ranocchia e Alessandro Bastoni. A Paolo De Paola non piace granché: «Mi convince pochissimo la difesa. Soprattutto Ranocchia al centro abbiamo visto qualche difficoltà. Io non sono convinto che l’Inter debba andare per forza avanti con la difesa a tre, quando ha ottimi interpreti per la difesa a quattro. La difesa a tre la fa l’Atalanta, che ha anni di studio e coesione alle spalle: è riuscita ad avere i reparti giusti, ma se tu fai la difesa a tre e non hai questi legami così forti è sempre un rischio. L’Inter potrebbe avere, sulla carta, una delle migliori difese a quattro del campionato».