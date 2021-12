De Paola: «Inter, Marotta adesso ha maturato un credito con l’UEFA»

L’Inter è una delle principali sfavorite dalla farsa del sorteggio di Champions League, che nella ripetizione ha portato a incrociare il Liverpool anziché l’Ajax. Il giornalista De Paola, da Sportitalia Mercato, segnala come Marotta proverà ad avere qualcosa in cambio dall’UEFA.

DA RENDERE! – Giuseppe Marotta, in tarda serata, ha parlato della vicenda legata al sorteggio di Champions League (vedi articolo). Sul giudizio dell’AD Sport dell’Inter si esprime Paolo De Paola: «Mi sembra che sia un ottimo incassatore come sempre Marotta. Anche perché, laddove c’è da maturare qualche credito, lui lo fa: non è che negli ultimi tempi avesse buoni rapporti con l’UEFA, vuoi anche come scia della Superlega. I rapporti non erano idilliaci, anche aver maturato un credito di questo genere può influore per il futuro: lui pensa questo. Di sicuro la caduta di stile totale dell’UEFA al sorteggio è evidente, non soltanto per l’Inter ma per tutte le altre squadre. Io non so se le teste dovranno cadere, ma qualcosa di importante uno se lo aspetta».