De Paola: «Inter, Juventus e Milan dominano da 20 anni in Italia»

Il direttore Paolo De Paola giudica il livello raggiunto dal calcio italiano negli ultimi anni, considerando però su TMW Radio il dominio di tre big, tra cui l’Inter.

DOMINIO – L’ad della Lega Serie A Luigi De Siervo ha valutato il calcio italiano, De Paola ha risposto in questo modo: «Se De Siervo parla dei valori tecnici condivido il suo pensiero, la Serie A è tra i principali campionati europei. Se invece parliamo di squadre vincitrici no, perché il Napoli è stato una splendida variazione del tema, visto che per 20 anni c’è stato il dominio delle strisciate con Milan, Inter e Juventus. In Inghilterra c’è una forbice più ampia con 5-6 squadre che vincono, in Italia sono tre, in Spagna e in Germania due. Come si allarga questo range? Il Napoli può entrare nel novero delle grandi, ma deve dare continuità. Nel complesso negli ultimi anni l’Atalanta è stata forse la più continua, ma non è una grande. Non ha quel bacino di utenza che può essere ascritto alle big. Poi c’è un tema chiaro, occupatevi degli stadi. In qualsiasi paese europeo sono avanti a noi, noi eravamo i primi, negli anni Ottanta e Novanta abbiamo ristrutturato, poi ci siamo fermati. Mi auguro che possa intervenire il governo per fungere da locomotiva per dare il via a questa svolta a livello di stadi. Il livello dell’impiantistica è scadente».