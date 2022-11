De Paola: «Inter e Juventus fuori dalla lotta Scudetto? Due gare decisive!»

De Paola si è subito proiettato al 2023 e al campionato che sarà dopo il Mondiale. Inter e Juventus ancora non fuori dalla lotta Scudetto, a detta sua, ma due partite saranno determinanti

DUE PARTITE DECISIVE − Paolo De Paola ritiene fondamentali i due scontri diretti di inizio gennaio: «Se il Napoli dovesse vincere contro Inter e Juventus è finita secondo me ma se dovesse avere dei tentennamenti allora sia Milan che le altre due potrebbero rientrare pienamente in corsa. Le due partite del 4 e del 13 gennaio saranno decisive. Per me l’anti Napoli è la Juventus». Così nel suo editoriale su Tmw Radio.