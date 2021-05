De Paola: «Inter, Inzaghi scelta intelligente ma è ridimensionamento»

Paolo De Paola ha parlato della decisione dell’Inter di affidare la propria panchina a Simone Inzaghi dopo l’addio di Antonio Conte.

RIDIMENSIONAMENTO – Queste le parole ai microfoni di “TMW Radio” nel corso della trasmissione “Maracanà” da parte di Paolo De Paola. «Quello che sta succedendo all’Inter, al Milan con Donnarumma e alla Juventus, che sceglie un cavallo di ritorno vuol dire che c’è un problema reale nel calcio italiano. Il pericolo non è il calcio degli pseudo-ricchi mail calcio dei super-ricchi, ossia Psg e Manchester City. La scelta di Inzaghi è intelligente e non di Serie B. Fa parte comunque di un ridimensionamento. Non ha il carisma di Conte per imporre i giocatori. Lui aveva problemi con Tare, per una rosa non ampliata, e con Lotito».