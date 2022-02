De Paola: «Inter, ad Inzaghi nessuna domanda sui cambi: non capisco!»

Dagli studi di Sportitalia, Paolo De Paola ha criticato Inzaghi sui cambi effettuati nelle ultime parte all’Inter. Poi qualche battuta anche sull’allenatore della Roma, Mourinho

DOMANDE − De Paola critico nei confronti di due allenatori: «Voglio chiedere ragione su determinati cambi a Simone Inzaghi soprattutto contro il Milan. Non capisco il perché nessuno gli ha fatto questa domanda, ha cambiato totalmente l’andamento della gara. José Mourinho? C’è fiducia del pubblico ma veramente poca sostanza. Si nasconde dietro alcuni giovani come Volpato e Bove che tengono in vita la baracca. Da chiedergli dov’è finito il suo modo di allenare».