De Paola: «Inter, gioco spettacolare. Lui l’elemento principale delle vittorie»

Paolo De Paola ha parlato dell’Inter, uscita vittoriosa dalla partita contro il Cagliari, dicendo la sua sulle polemiche sul gioco dei nerazzurri

GIOCO – Queste le parole allo interno dell’Editoriale su “TMW Radio” da parte di Paolo De Paola sul gioco della squadra nerazzurra (QUI la nota tattica della partita). «Il gioco dell’Inter per me è spettacolare. Alla fine contano i risultati. Allegri non praticava un bellissimo gioco, ma otteneva le vittorie. Sono polemiche sterili. Il gioco di Conte fa seguito al gioco all’italiana. Mi sembra che sia in linea con le nostre migliori tradizioni. Ogni giocatore ha un ruolo preciso e Conte è l’elemento principale delle vittorie dell’Inter».