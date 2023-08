De Paola: «Inter incredibilmente favorita. Smacco in attacco»

Il nuovo campionato di Serie A è alle porte, con la partita di debutto per l’Inter che è in programma il 19 agosto a San Siro contro il Monza. Delle possibilità dei nerazzurri per lo scudetto ha parlato il direttore Paolo De Paola nel suo editoriale per SportItalia.com, ricordando anche la situazione attacco.

SMACCO – Quali sono le possibilità dell’Inter di vincere il prossimo scudetto? Questo il pensiero di Paolo De Paola: “Incredibilmente l’Inter è la squadra che gode del miglior pronostico per il prossimo scudetto, nonostante la perdita di due pedine importanti: Onana e Lukaku. Il portiere sarà sostituito da Sommer dopo l’intesa raggiunta col Bayern Monaco, per l’attaccante, il quadro diventa più intricato in quanto persino l’Atalanta è riuscita a soffiare Scamacca all’Inter, un piccolo… smacco che non si registrava da tempo“.