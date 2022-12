De Paola: «L’Inter dovrebbe fare come il Milan: no ai rinnovi eccessivi»

Paolo De Paola è intervenuto a Sportitalia per parlare della questione numero uno in casa Inter, il rinnovo di Milan Skriniar.

CUGINI – Secondo Paolo De Paola, l’Inter dovrebbe prendere esempio dai cugini milanisti: «Volendo fare un paragone con il Milan, i rossoneri hanno deciso di non farsi strozzare da rinnovi eccessivi. Penso a Donnarumma o a Kessie. Mi lascia un po’ perplesso l’Inter che voleva guadagnare più di 70, ora invece sui 50 e a giugno potrebbe perdere Skriniar a zero. Mi sembra ci sia poca attenzione e programmazione. Non vorrei poi sentire i borbottii dello spogliatoio da parte di altri giocatori se dovesse rinnovare. Situazione già successa all’Inter con Icardi. Lo stesso Brozovic, che ha rinnovato lo scorso hanno ha un peso di un certo tipo in squadra. Dal suo rinnovo si è innescato un rialzo generale». La società milanista è vero che non si è fatta strozzare dai giocatori. È anche vero che ha perso uno dei migliori giovani nel suo ruolo a zero. Stessa identica situazione per Frank Kessie e Hakan Calhanoglu.