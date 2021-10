De Paola: «Inter, dirigenza tiene tranquilla la rosa su vicende societarie»

L’Inter è nel pieno di nuove voci su un possibile passaggio di proprietà in tempi più o meno brevi. Paolo De Paola analizza la situazione a Sportitalia Mercato, elogiando la dirigenza rimasta in Italia.

GESTIONE INTERNA – Suning ha avuto diversi problemi negli ultimi mesi e l’Inter, come noto, è stata messa un po’ da parte dalla proprietà cinese. Per Paolo De Paola chi è rimasto in Italia ha comunque permesso di mantenere alto il livello: «A me sembra che comunque l’Inter, a parte qualche passaggio a vuoto, è presente. È flemmatica, ma dà la sensazione di poter raggiungere gli obiettivi. Merito anche di una dirigenza che sta tenendo tranquilla la squadra rispetto a tutte le vicende che potrebbero riguardare anche la cessione del club».

DI NUOVO IN CAMPO – De Paola si sposta su Lazio-Inter: «È un ritorno anche per Simone Inzaghi, ovviamente. Sfida la squadra che lo ha lanciato. Da parte di Maurizio Sarri devono esserci dei miglioramenti: ha parlato, in un’intervista recente, di tre mesi per far vedere le sue qualità e sono un po’ tanti. So che rientrerà Ciro Immobile, ci sono altre difficoltà per quanto riguarda la formazione».