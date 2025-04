De Paola: «Inter cresciuta in consapevolezza! Lotta scudetto…»

Paolo De Paola, in collegamento con TMW Radio, ha sottolineato cosa sia cambiato nell’Inter in questo periodo. La lotta con il Napoli prosegue adesso con la partita contro l’Empoli.

SFIDA A DISTANZA – Il Napoli sta per giocare contro l’Empoli al Maradona. Si trova a sei punti di distanza dall’Inter, che ha già vinto la sua partita con il Cagliari e domani vivrà un’altra vigilia. L’ennesima della stagione, forse la più importante, ossia quella del ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Bayern Monaco.

Inter, un cambiamento secondo De Paola

COMMENTO – Paolo De Paola ha detto sulle due squadre: «Il peso della responsabilità ora è sul Napoli, che ha il dovere di vincere oggi e devi toglierti dalla testa la possibilità di gestire. Il Napoli lascia perplessi per il secondo tempo, per come non riesce a gestire i risultati. Una mancata vittoria dello scudetto come verrà accolta a Napoli? Sarà una delusione o un normale appagamento per chi lo scorso anno è arrivato al decimo posto? Il calendario può rappresentare un’occasione per il Napoli. L’Inter però sta crescendo nella consapevolezza di gestire le partite, il Napoli adesso ha queste occasioni per poterle vincere tutte e sperare di poter colmare questa differenza. È tutto molto aperto nella lotta scudetto, bisognerà vedere quanto il Napoli subirà il secondo tempo insolito di Bologna e quell’occasione sprecata»