De Paola mistifica: «Inter colpevole in Calciopoli! Scudetto regalato»

Nell’analizzare la questione plusvalenze fittizie che ha visto condannata la Juventus e ora il Napoli sotto la luce dei riflettori (per la questione Osimhen), Paolo De Paola su Sportitalia.com mistifica la realtà, tornando con il solito falso ritornello su un’Inter colpevole per Calciopoli.

REALTÀ DISTORTA – A volte si può capire la simpatia di alcuni giornalisti nei confronti di alcune squadre, ma bisognerebbe sempre riportare la realtà per come si è svolta. Come per Paolo De Paola – ex direttore di Tuttosport – con il ritornello su un presunto coinvolgimento (mai provato) dell’Inter in Calciopoli. Nell’analizzare la questione plusvalenze fittizie, con le ultime notizie su un Napoli coinvolto, De Paola scrive così: “Ci sono tanti piani di lettura della vicenda. Come il convincimento morale di tante tifoserie nei confronti della soecietà bianconera. Lo stesso convincimento emerso dopo Calciopoli. Peccato che il procuratore Palazzi ammise che c’era un’altra società (quella che ebbe in regalo uno scudetto) che avrebbe meritato di essere condannata, ma si salvò solo grazie alla prescrizione. Questa è storia“. No, caro De Paola. La storia sono le sentenze. E la Juventus in Serie B.