De Paola: «L’Inter ha buttato via lo Scudetto, quante occasioni perse!»

Paolo De Paola, ospite negli studi di Sportitalia, si è espresso sulla corsa Scudetto con l’Inter che, a detta sua, lo avrebbe buttato via. Ricorda le occasioni perse dai nerazzurri

BUTTATO VIA − De Paola non ha dubbi sull’occasione persa dai nerazzurri: «L’Inter lo ha buttato via questo campionato. Per carità bravo Pioli che ha fatto un lavoro incredibile e il Milan sicuramente lo meriterà ma i nerazzurri lo hanno perso per strada. Tanti punti e tante occasioni buttate. Anche rispetto al Napoli. Tra Bologna, Derby…dico lo ha buttato via. L’Inter aveva cinque punti di vantaggio dal Milan ma veramente lo ha buttato via».