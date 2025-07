De Paola duro: «Lautaro Martinez un problema all’Inter! Spiego»

Lautaro Martinez ha alimentato le polemiche intorno all’ambiente Inter. Il motivo è stato più che legittimo per l’atteggiamento di alcuni compagni, uno su tutti Hakan Calhanoglu. Paolo De Paola su TMW Radio va controcorrente.

POLEMICHE – Lautaro Martinez è esploso dopo Inter-Fluminense. Le sue parole sono state durissime e hanno trovato la pronta replica di Giuseppe Marotta, che ha confermato inevitabilmente le sensazioni del capitano nerazzurro. Il clima non è dei migliori, ora ci sono le vacanze e ci sarà modo di ricucire con calma prima dell’inizio del ritiro. La prossima stagione sarà importantissima e Cristian Chivu dovrà cancellare le grandi delusioni vissute negli ultimi mesi. Vincere è indispensabile, per questo risolvere i problemi adesso è fondamentale.

Lautaro Martinez, il problema secondo De Paola

SITUAZIONE – Nonostante l’accaduto e i giorni successivi, Paolo De Paola è andato controcorrente nel giudizio sulla situazione: «Sta succedendo l’incredibile. C’è un problema mai risolto nell’Inter che è Lautaro Martinez. E’ stato in passato un problema, lo è ancora? Per me attorno a lui c’è un grosso problema, personalità fortissima e voglia di essere un leader, ma gli altri non fanno un passo indietro. Lì ci sono tante altre personalità. Non è il primo spiffero contro Lautaro, c’è un rapporto abbastanza difficile»