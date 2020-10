De Paola: “Derby Inter-Milan? Ecco quale sarà il centrocampo”

Condividi questo articolo

Paolo De Paola

Il derby Inter-Milan non è più così lontano: meno di cento ore separano la stracittadina, anticipo della quarta giornata di Serie A. Il giornalista Paolo De Paola, ospite di “Sportitalia Mercato”‚ è sicuro di quale sarà il centrocampo titolare che schiererà Conte sabato alle ore 18 al Meazza.

FORMAZIONE QUASI FATTA – In vista di Inter-Milan il giornalista Paolo De Paola analizza la squadra di Antonio Conte: «Nella partita con la Fiorentina la potenza di fuoco si è vista in quelle cinque sostituzioni. Le ultime Inter non ti davano questa sensazione: Roberto Gagliardini sostituiva Marcelo Brozovic. Adesso entrano Radja Nainggolan, al di là di quello che può dare, e Arturo Vidal: hai una marea di alternative. Nel derby, purtroppo per l’Inter, avrà un centrocampo con poche persone da mettere in campo, perché avrà tre giocatori indisponibili. Marcelo Brozovic, Nicolò Barella e Christian Eriksen: questo è il centrocampo, perché gli altri sono fuori».