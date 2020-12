De Paola: “Conte se vince lo scudetto trionfa! Sgradevole su tre cose”

Paolo De Paola

Il giornalista Paolo De Paola, ospite di “Sportitalia Mercato”, ha commentato le valutazioni sul 2020 di Conte, tutte tendenzialmente negative. Secondo lui, in realtà, l’allenatore dell’Inter nonostante tante difficoltà può ancora far volgere la stagione a suo favore.

LA CHANCE – Per Paolo De Paola non tutto è negativo su Antonio Conte: «L’anno scorso è arrivato secondo per un punto, anche se sappiamo com’era finita, e in finale di Europa League. Quest’anno combatte per lo scudetto, se riesce a vincere lo scudetto Conte esce trionfatore da questi due anni. Poi sgradevolissima la conduzione dei rapporti con la società, sgradevolissimo nella comunicazione, sgradevolissimo anche nel modo di approcciare le partite, insistendo sempre con un integralismo eccessivo su un certo tipo di gioco. Detto questo però, poi, alla fine sono i numeri che parlano. La critica la faccio anche io, ma se dovesse vincere il campionato Conte sarebbe promosso».