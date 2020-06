De Paola: “Conte rammollito, distaccato e lontano dall’Inter! I problemi…”

De Paola – giornalista sportivo -, ospite negli studi di “Sportitalia Mercato” su Sportitalia, ha cattive sensazioni sul futuro di Conte all’Inter. Alla base del malcontento non solo la stagione in corso ma soprattutto eventuali problemi di mercato

DISTACCO EMPATICO – Il pareggio contro il Sassuolo ha dato il via libera a una serie di commenti negativi su Antonio Conte, come dimostrato da Paolo De Paola: «Io lo vedo già lontano dall’Inter. L’atteggiamento e le mimiche che ha nei confronti dei giocatori non mi sembrano gli stessi che aveva in passato. Conte sembra un “rammollito” rispetto a quello che conosciamo noi. Possibile che l’Inter ogni volta costruisca qualcosa e poi dopo qualche mese debba demolirlo di nuovo? Si vedono svarioni di quella “Pazza Inter” che doveva sparire. Dopo il lockdown è tornata quella squadra lì. Se cambi pure Conte, cosa c’è oltre? Inoltre, da quello che mi è stato detto, l’Inter non potrà spendere molto sul mercato per problemi interni alla società, anche questa cosa non aiuta Conte. Il sospetto è che ci sia un Conte un po’ distaccato». Questa la chiosa di De Paola, particolarmente negativo sull’esperienza di Conte sulla panchina nerazzurra. Ma non ci meravigliamo certo di questa serie di “attacchi gratuiti” al mondo nerazzurro…