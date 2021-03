De Paola: «Conte forza dell’Inter, ha costruito una muraglia attorno»

Paolo De Paola trova in Conte la persona che ha portato l’Inter in testa alla classifica. Il giornalista, ospite di “Sportitalia Mercato”, analizza il momento dei nerazzurri in vista della partita di stasera contro il Parma.

GESTIONE DIFFICILE MA VINCENTE – L’Inter è prima in classifica nonostante i problemi di Suning. Per Paolo De Paola la situazione societaria è da risolvere, ma in campo non si nota: «Cinesi falsi dei? Non so se sono i cinesi, più che altro diciamo che è la situazione economica che sicuramente non regge. Su Antonio Conte, che noi abbiamo criticato spesso durante la stagione, ci ritroviamo a dire che è lui il catalizzatore nella situazione più difficile che la società possa avere. Anche se fa dichiarazioni che ti lasciano perplesso per tutta la stagione, riguardanti acquisti che non vengono fatti, riguardanti alcuni giocatori che sono o no all’altezza, alla fine qual è l’aggregatore dell’Inter? Conte. Cioè: è il successo dell’Inter. In questo momento, se vai a guardare la bufera della società, questo successo è la forza di un allenatore che è riuscito a costruire una muraglia attorno alla squadra».