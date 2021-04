De Paola: «Conte carisma non da tutti. Pioli? Certi allenatori non riescono»

Conte è a quattro punti dall’aritmetica certezza del titolo, dopo che stasera il Milan è collassato con la Lazio (vedi articolo). Questo nonostante, a fine girone d’andata, fossero primi proprio i rossoneri di Pioli. Il giornalista Paolo De Paola, ospite di “Sportitalia Mercato”, ha messo a confronto i due allenatori.

IL CROLLO – Come successo all’Inter nel 2016-2017 Stefano Pioli è colato a picco nel girone di ritorno, col Milan ora quinto. Paolo De Paola è piuttosto duro sul tecnico rossonero: «Fuori dalla Champions League? Se lo diciamo a dicembre, a gennaio o a febbraio sembra una bestemmia. Certo, io ribadisco: determinati allenatori evidentemente, a certi livelli, non riescono a fare la differenza. Io non so, vuoi per carisma o debolezze in alcuni momenti, ma la capacità di incidere è di pochi. Purtroppo, pur potendo avere degli atteggiamenti discutibili nei confronti della stampa e dei suoi stessi dirigenti, Antonio Conte ha quel carisma che non è a disposizione di tutti. Non tutti li hanno: la differenza la fanno questi allenatori, uno è Conte».