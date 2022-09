De Paola: «Calhanoglu? Non capisco i dubbi di Inzaghi! Altro malinteso»

Paolo De Paola si è scagliato contro Inzaghi e sui suoi dubbi o tentennamenti in merito a Calhanoglu. Secondo il giornalista, il tecnico ha anche malintesi con un altro giocatore dell’Inter

CLIMA DIVERSO − De Paola sottolinea il tipo di atmosfera diversa in cui devono vivere Pioli e Inzaghi: «Attorno a Pioli c’è una fiducia straripante, gli è concessa anche qualcosa di fuori posto. All’interno della squadra c’è Ibrahimovic condottiero, all’esterno Maldini. Su Inzaghi c’è grande diffidenza. Calhanoglu è fondamentale per l’Inter, se il tecnico tentenna o ha qualche dubbio vorrei capirne il motivo. Con lo stesso Brozovic c’è stato anche qualche malinteso. La grande vittoria dell’Inter è quella di aver confermato i giocatori dello scorso anno con un Lukaku in più». Le sue parole a Tmw radio.